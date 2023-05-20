Белгородец наступил на мину и лишился ноги

Житель Краснояружского района Белгородской области ночью наступил на мину, и в результате лишился ноги. Область также подверглась обстрелу с украинской стороны, но по итогам никто не пострадал, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

Сельчанин отправился на ночную рыбалку и в темноте не заметил мину.

«Ночью у нас произошло тяжёлое происшествие В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Доставлен в областную больницу. Врачи делают всё необходимое. Будем помогать», – сказал губернатор в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте».

Пострадавший находился в районе, расположенном в 300 м от границы с Украиной, отметил Гладков. Он напомнил жителям о необходимости быть внимательными и соблюдать осторожность.

Губернатор Белгородской области также рассказал об утренним обстреле с украинской стороны. Удар пришелся по селу Муром Шебекинского городского округа. Была пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия, но никто не пострадал, поскольку сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

«Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела», – написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее житель белгородского села Черемошное наступил на мину «Лепесток», заброшенную в регион с украинской стороны. Мужчине оторвало правую стопу.

Белгород, Наталья Рязанова

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