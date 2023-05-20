Под Белгородом саперы обезвредили снаряд и нашли второй

Неразорвавшийся снаряд попал в частный дом в селе Архангельское Белгородской области во время обстрела с украинской стороны. Саперы сумели обезвредить его лишь спустя несколько часов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села в Шебекинском округе в своем телеграм-канале. Попавший в один из домов снаряд не разорвался. Никто не пострадал, на место происшествия вызвали взрывотехников.

Почти четыре часа спустя глава региона рассказал, что саперам удалось обезвредить снаряд. А в поле возле села Шамино нашли еще один.

«Саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд. Еще один снаряд от ракеты «Ураган» был найден сотрудниками сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ в поле возле села Шамино. Саперами принято решение обезвреживать его на месте», – сообщил губернатор.

Сотрудники экстренных служб эвакуируют жителей близлежащих домов на безопасное расстояние на время работы взрывотехников.

Утром под обстрел с украинской стороны попало село Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»