Обстрел ВСУ привел к пожару на мусорном полигоне в Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу с украинской стороны. В результате случился пожар на мусорном полигоне, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет. Пожарные расчеты на месте, тушат», – написал губернатор в телеграм-канале.

Очевидцы рассказали, что ночью в районе мусорного полигона произошел мощный взрыв, а потом начался пожар, пишет телеграм-канал Shot.

Накануне один снаряд во время обстрела села Архангельское попал в жилой дом и не разорвался. Несколько часов понадобилось саперам, чтобы обезвредить его.

Шебекино, Наталья Рязанова

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