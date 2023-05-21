ВСУ обстреляли сразу несколько белгородских сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле нескольких поселений региона с украинской стороны. Повреждены офис врача и частные дома, но никто не пострадал.

«Пострадавших нет. В селе Тишанка Волоконовского района снарядом поврежден офис семейного врача: выбито окно и посечена кровля. В селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Гладков заверил, что сотрудники местных администраций и оперативных служб продолжают подомовой обход.

Ранее в результате обстрела ВСУ возник пожар на мусорном полигоне в Шебекино.

Белгород, Наталья Рязанова

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