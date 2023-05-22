ФСБ поймала мужчину, готовившего поджог военкомата и релейных шкафов в Орске

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке ряда поджогов в Орске Оренбургской области. По данным спецслужбы, целями мужчины были военкомат, объекты на железной дороге и здание ФСБ.

«В Новотроицке задержан гражданин России, 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России», – сообщается на сайте спецслужбы.

Подозреваемый устроил на окраине Новотроицка тайник, откуда изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства. В мессенджерах нашли переписку мужчины с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, после поджогов подозреваемый «планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против ВС РФ».

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В Казани неизвестные подожгли четыре релейных шкафа, из-за чего было задержано пять грузовых составов.

Орск, Наталья Рязанова

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