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NewDayNews.ru

Вторник, 23 мая 2023, 11:01 мск

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ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

Два беспилотника сбиты системой противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил, что в Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне прорвалась диверсионно-разведывательная группа с Украины, во вторник, 23 мая, продолжается зачистка территории.

Глава региона призвал жителей приграничных сел и города Грайворон, которые покинули свои дома, пока не возвращаться. В области введен режим КТО.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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