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Вторник, 23 мая 2023, 15:59 мск

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При пожаре на химзаводе в Иране пострадали девять человек

В Иране произошел пожар на химическом заводе. Пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает агентство Mehr.

Пожар стал следствием взрыва химического реактора на предприятии на севере страны, рассказал директор Общества Красного Полумесяца по провинции Альборз Мохаммад Бакер Халафи.

По его словам, в результате ЧП пострадали девять человек. На месте происшествия работают экстренные службы и бригады медицинской помощи.

Что стало причиной взрыва, не уточняется.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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