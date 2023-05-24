ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Белгород, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сбит БПЛА на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
В ночь на 24 мая регион подвергся множественным атакам с украинской стороны. Система ПВО отбила большую часть атак, но достигшие цели беспилотники повредили дома, машины, ранен один человек.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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