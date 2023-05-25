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Четверг, 25 мая 2023, 10:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В брянском селе повреждены дома после украинского обстрела

Село Курковичи в Брянской области подверглось обстрелу с украинской стороны, сообщил глава региона Александр Богомаз. Люди не пострадали, но повреждены дома.

«Утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два домовладения и хозяйственные постройки», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Богомаз заверил, что оперативные службы уже работают на месте.

Село Курковичи становилось целью атаки с украинской стороны 23 мая. Пострадавших не было.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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