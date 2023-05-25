Вьетнамец попался на контрабанде 200 рогов сайгака

Таможенники аэропорта Домодедово нашли 214 рогов краснокнижного сайгака в багаже гражданина Вьетнама, вылетавшего из России. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Незаконное содержимое нашли при проверке багажа 26-летнего пассажира, направлявшегося во Вьетнам через ОАЭ. Таможенников заинтересовали три коробки, залитые монтажной пеной.

«Внутри – 214 рогов весом 90 кг. На вопросы таможенников вьетнамец ответил, что о нахождении дериватов в своем багаже он не знал», – пояснили в ведомстве.

Экспертиза подтвердила, что рога принадлежали сайгака. Это парнокопытные млекопитающие входят в число исчезающих видов на территории РФ. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Наталья Рязанова

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