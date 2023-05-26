Женщина пострадала при обстреле белгородского села Новая Таволжанка

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Ранения получила женщина, ее госпитализировали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У пострадавшей диагностированы ранения головы, верхних и нижних конечностей. «Бригада ФМБА доставила ее в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что осколками снарядов повреждены постройки на территории базы отдыха, загорелся гараж и частный жилой дом.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, пожар уже ликвидирован. Внутри гаража поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается, добавил губернатор.

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле города Грайворон. В результате повреждены газопровод, ЛЭП и несколько строений. Люди не пострадали.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»