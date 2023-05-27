Спецслужбы работают на месте падения беспилотника в Тверской области

В Андреапольском округе Тверской области упал беспилотник, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал», – говорится в сообщении.

На месте падения дрона работают оперативные службы. Отмечается, что ситуация находится на личном контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени.

До этого телеграм-каналы Baza и Shot сообщили о ночной атаке беспилотниками нефтеперерабатывающей станции в Тверской области, обслуживающей нефтепровод «Дружба». Первый беспилотник-комикадзе врезался в здание маслоцеха. В результате взрыва повреждены крыша и стена здания. Второй дрон упал на землю и сдетонировал. Пожар быстро потушили работники предприятия.

Ранее сегодня в результате атаки двух БПЛА также было повреждено административное здание нефтепровода в Псковской области. По данным Baza, инцидент произошел на нефтеперекачивающей станции «Транснефти», обошлось без пострадавших.

Тверь, Наталья Петрова

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