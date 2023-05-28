В США назвали смерть русских самой удачной тратой денег американских налогоплательщиков

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег США в рамках оказания военной помощи киевскому режиму. Заявление прозвучало в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Русские умирают… Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», – сказал сенатор (цитата по РИА «Новости»).

Отмечается, что в ходе встречи Зеленский поблагодарил сенатора за усилия в укреплении обороноспособности украинской армии.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина «ненавидит Россию» и будет преследовать россиян «всегда и везде». «Каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически», – написал он в своих соцсетях.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». Так он ответил на вопрос Yahoo News о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной. Позже Буданов заявил о причастности украинской военной разведки к подрывам известных «медийных лиц» в России.

Москва, Наталья Петрова

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