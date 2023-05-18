Киев снова угрожает россиянам: «Каждого из вас достанем юридически или физически»

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина «ненавидит Россию» и будет преследовать россиян «всегда и везде». Так он отреагировал на письмо, распространенное в Совбезе ООН постпредом России при всемирной организации Василием Небензей в связи с признанием главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в совершении терактов против россиян и его заявлениями о намерениях «убивать граждан РФ по всему миру».

«С вами разговаривать не о чем… Да, представители РФ несомненно выплатят все свои долги. Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически», – написал Подоляк в твиттере (заблокирован в России).

На прошлой неделе начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что они «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». Так он ответил на вопрос Yahoo News о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной.

Позже Буданов заявил о причастности украинской военной разведки к подрывам известных «медийных лиц» в России. «Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», – сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста.

В МИД России сочли заявление Буданова проявлением экстремизма и терроризма. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. При этом она выразила недоумение из-за отсутствия «какой-либо внятной реакции Запада».

Постпред России при ООН направил письмо членам Совбеза всемирной организации, в котором говорится, что слова главы военной разведки Украины являются проявлением русофобии, подстрекательством к насилию по национальному признаку. Заявления Буданова о планах убивать русских нарушают как минимум конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации, отмечается в письме Василия Небензи.

Москва, Наталья Петрова

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