Это терроризм: в МИД РФ оценили угрозы из Киева убивать россиян по всему миру

Заявление главы военной разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян по всему миру является проявлением экстремизма и терроризма. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделенное полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может», – подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД РФ выразила недоумение из-за отсутствия «какой-либо внятной реакции Запада». «Что же еще требуется Белому дому, Даунинг-стрит, Елисейскому дворцу, Берлину, Мадриду, Риму – для того, чтобы увидеть элементы экстремизма в подобных заявлениях», – отметила она, предположив, что для Запада терроризмом являются только случаи гибели в таких актах граждан стран НАТО.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что они «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», отвечая на вопрос Yahoo News о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной.

Москва, Мария Соколова

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