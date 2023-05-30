Россиянка погибла в аварии с катером в Италии

Четыре человека погибли в результате крушения туристического катера на озере Маджоре около итальянского города Лисанца. Среди погибших 50-летняя гражданка России, пишет Varese News.

Прогулочный катер с 25 людьми на борту поздним вечером 28 мая попал в зону плохой погоды. Сильный ветер и ливень привели к тому, что катер перевернулся.

Спасатели сумели вытащить на берег 21 человека. Некоторым пострадавшим с легкими травмами потребовалась помощь медиков, но их жизни ничто не угрожает.

Четырех человек спасти не удалось. Тело гражданина Израиля 53 лет нашли первым в ночь на 29 мая. Поиски с участием водолазов продолжались всю ночь несмотря на плохую погоду. Утром к месту происшествия прислали вертолет с инфракрасным сканером.

Утром нашли тела итальянских туристов: 62-летнего мужчины и 53-летней женщины. Днем 29 мая на берег подняли тело 50-летней гражданки России, жены капитана судна.

Издание отметило, что погибший Шимони Эрез работал на израильские службы безопасности. А двое местных были служащими итальянской разведки.

В Таиланде скоростной катер «Танатип Марин 555» возвращался в порт Чалонг после морской прогулки, когда на полной скорости врезался в сигнальную вышку недалеко от берега. Пострадали 37 пассажиров, в их числе 21 россиянин.

Лисанца, Наталья Рязанова

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