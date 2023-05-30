Дроны ВСУ помешали восстановить электроснабжение в Белгородской области

Украинские БПЛА помешали вернуть электроснабжение 2,5 тыс. абонентов города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гудков. По его словам, восстановительные работы продолжаются. Он выразил надежду, что свет скоро появится в домах горожан.

«По потере электричества. На 5:30 порядка 2,5 тысяч абонентов пока остается без него. Несколько налетов беспилотных летательных аппаратов было ночью во время ремонта. В связи с этим наши энергетики не успели», – написал глава области в Telegram.

Гладков отметил, что есть перебои с электроэнергией в селах Муром и НоваяТаволжанка. «Энергетики будут прилагать все усилия, чтобы вернуть электроэнергию в жилые дома», – заверил он.

Ранее губернатор сообщил, что вечером 29 мая населенные пункты Шебекинского городского округа больше часа находились под обстрелом ВСУ. В результате обстрела погиб житель села Граховка. Из-за повреждения ЛЭП без света остались четыре населенных пунктов – Шебекино, Муром, Новая Таволжанка и Граховка.

Белгород, Наталья Петрова

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