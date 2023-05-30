Обстрел ВСУ повредил ЛЭП в белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гудков сообщил о новом обстреле региона с украинской стороны. В селе Новая Таволжанка повреждены линии электропередач, несколько частных домов.

«Под обстрелом ВСУ находится Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждены частное домовладение, еще в трех взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки. Есть повреждение линии электропередачи», – написал глава региона в телеграм-канале.

Обстрелом также поврежден автомобиль. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам. Оперативные службы прибыли на места происшествий и проводят подворовой обход.

Утром украинские беспилотники помешали вернуть электроснабжение 2,5 тыс. абонентов города Шебекино. ЛЭП были повреждены во время многочасового обстрела накануне вечером.

Белгород, Наталья Рязанова

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