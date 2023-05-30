Ростовского инженера арестовали за шпионаж в пользу Украины

Лефортовский суд Москвы поместил под арест инженера оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, который ранее был задержан за передачу украинской разведке информации о российском ОПК и войсках.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 24 дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 24 мая ФСБ сообщила о задержании инженера-конструктора одного из оборонных предприятий Ростова-на-Дону за передачу сотруднику Главного управления разведки Минобороны Украины сведений о расположении в городе предприятий ОПК, средств ПВО и подразделений ВС РФ.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Москва, Наталья Петрова

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