ВСУ нанесли массированный удар по Шебекино из «Градов» – пострадали четверо

Украинские войска нанесли массированный удар по городу Шебекино этой ночью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ранения получили четыре человека, погибших нет. В результате обстрела повреждены жилые дома и административные здания, автомобили, сгорел один магазин.

Удар из РСЗО «Град» был нанесен в 3:15, уточнил глава региона. Двое пострадавших доставлены в больницу Белгорода. «У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья», – написал Гладков в своем телеграм-канале. Еще двум женщина помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Губернатор сообщил, что снарядами выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Повреждения получили 12 автомобилей. По словам Гладкова, восстановительные работы начнутся уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро.

Губернатор добавил, что с 31 мая власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. По его словам, сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж.

Ранее Гладков сообщал, что в результате ночного обстрела Шебекино пострадала женщина.

30 мая при обстреле ВСУ из ствольной артиллерии пункта временного размещения, в котором находились жители приграничного села Середа, погиб один человек, еще двое пострадали. По информации Гладкова, жертвой удара стал охранник ПВР. Двое раненых в тяжелом состоянии находятся в реанимации, уточнил он.

Белгород, Наталья Петрова

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