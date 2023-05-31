Один человек ранен в результате обстрела Белгородской области

Житель Белгородской области пострадал в результате обстрела Борисовского района с украинской стороны. В мужчину попали осколки упавшего на дорогу снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«При обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию», – написал глава региона в телеграм-канале.
В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди. Медики уже оказывают ему оказывают необходимую помощь.
Гладков также уточнил, что во время обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа повреждены пять частных домов: посечены кровля, фасады и заборы, выбиты стекла. Осколки снаряда повредили автомобиль.
Накануне губернатор Гладков сообщил, что один из снарядов упал в частном дворе и убил мирного жителя, который занимался домашним хозяйством.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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