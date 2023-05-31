Шебекино и Графовка вновь пострадали при обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новых обстрелах приграничных поселений. Под удар попали Шебекино и Графовка, пострадавших нет.

«Два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

В Шебекино повреждены участок дороги, автомобиль и линия электропередачи. В селе Графовка осколки снарядов повредили административное здание и продуктовый магазин: посечены фасады, выбиты стекла.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», – добавил Гладков.

Один житель Белгородской области пострадал, когда снаряд ударил в дорогу рядом с его автомобилем.

Белгород, Наталья Рязанова

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