Взрыв в Белгороде: предположительно атаковал беспилотник, есть пострадавшие

В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате инцидента пострадали двое человек. «Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль», – уточнил глава региона.

На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавил Гладков.

По данным телеграм-канала SHOT, взрыв прогремел у АЗС «Роснефти» на улице Щорса. Осколки разлетелись на расстояние до 300 метров.

Напомним, сегодня ночью на территорию Белгородской области пытались прорваться украинские диверсанты. Минобороны сообщило об отражении атаки и уничтожении более 30 боевиков.

При этом приграничные районы подверглись массированному обстрелу. В результате одиннадцать человек были госпитализированы. Состояние четверых из них медики оценивают как тяжелое – они помещены в реанимацию.

Белгород, Светлана Антонова

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