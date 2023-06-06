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Вторник, 6 июня 2023, 18:18 мск

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Около 900 человек вывезли с затопленных территорий Херсонской области

Новая Каховка, скриншот видео в телеграм-канале главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко

Около 900 человек эвакуированы из прибрежных населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, в Новокаховском городском округе затопило три населенных пункта.

«Масштабы катастрофичные. На нынешний момент, у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе – инфраструктуры», – сказал Леонтьев в эфире Первого канала (цитата по «РИА Новости»).

По его данным, Новая Каховка полностью обесточена. Вода в городе продолжает прибывать. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды в Днепре поднялся до 12 м, в поселке Днепряны – до 11,2 м, в селе Корсунка – до 7,3 м, передает «Интерфакс». Корсунка затоплена полностью.

По поручению врио главы региона Владимира Сальдо для эвакуации людей в пострадавшие от подтопления Алешки, Голую Пристань и Новую Каховку прибыли 53 автобуса, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

«По мере необходимости транспорт будет прибывать еще. Работают спасатели МЧС, сотрудники администраций, военные. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается», – написал он в Telegram.

Напомним, для размещения эвакуированных подготовлены пункты временного пребывания в Геническе и Скадовске.

Добавим, МЧС России по поручению главы ведомства направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область.

«Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. В ее составе специализированная техника и плавсредства», – говорится в сообщении.

В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, а также Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В настоящее время в зоне подтопления работают три оперативные группы от МЧС России.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее заявил, что в результате ночного обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС, разрушены задвижки плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. При этом сама дамба не пострадала. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области резко поднялся, началась эвакуация населения из подтопленных территорий.

В Кремле назвали разрушение плотины Каховской ГЭС результатом преднамеренной диверсии со стороны Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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