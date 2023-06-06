Около 900 человек вывезли с затопленных территорий Херсонской области

Около 900 человек эвакуированы из прибрежных населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, в Новокаховском городском округе затопило три населенных пункта.

«Масштабы катастрофичные. На нынешний момент, у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе – инфраструктуры», – сказал Леонтьев в эфире Первого канала (цитата по «РИА Новости»).

По его данным, Новая Каховка полностью обесточена. Вода в городе продолжает прибывать. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды в Днепре поднялся до 12 м, в поселке Днепряны – до 11,2 м, в селе Корсунка – до 7,3 м, передает «Интерфакс». Корсунка затоплена полностью.

По поручению врио главы региона Владимира Сальдо для эвакуации людей в пострадавшие от подтопления Алешки, Голую Пристань и Новую Каховку прибыли 53 автобуса, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

«По мере необходимости транспорт будет прибывать еще. Работают спасатели МЧС, сотрудники администраций, военные. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается», – написал он в Telegram.

Напомним, для размещения эвакуированных подготовлены пункты временного пребывания в Геническе и Скадовске.

Добавим, МЧС России по поручению главы ведомства направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область.

«Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. В ее составе специализированная техника и плавсредства», – говорится в сообщении.

В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, а также Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В настоящее время в зоне подтопления работают три оперативные группы от МЧС России.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее заявил, что в результате ночного обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС, разрушены задвижки плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. При этом сама дамба не пострадала. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области резко поднялся, началась эвакуация населения из подтопленных территорий.

В Кремле назвали разрушение плотины Каховской ГЭС результатом преднамеренной диверсии со стороны Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»