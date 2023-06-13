Из-за наводнения заблокирован мост, соединяющей Хакасию с Тувой

В Туве затоплен мост, ведущий в Хакасию. Проезд по путепроводу закрыт. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за подъема уровня воды в реке Ак произошло подтопление на автодороге Абаза – Ак-Довурак. Проехать по мосту, соединяющему Хакасию с Тувой, не представляется возможным.

«Проезд по автодороге Абаза – Ак-Довурак временно закрыт. На 61-м километре от города Ак-Довурак мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии», – говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники ГИБДД и рабочие ДРСУ. Часть дорожного полотна размыта, объезд возможен через Кызыл.

Кроме того, в Туве из-за резкого подъема воды временно затруднен проезд по трем муниципальным дорогам, подтопленных домов и надворных построек нет.

Кызыл, Зоя Осколкова

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