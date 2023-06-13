В Стамбуле в ходе спецоперации задержали убийцу российского туриста

Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в центре города неподалеку от площади Таксим, передает телеканал Haberturk.

«Подозреваемый Джихан К., который, как было установлено, использовал нож в инциденте, был пойман полицией», – говорится в сообщении.

По информации телеканала, подозреваемого задержали в результате совместной операции начальника отдела по расследованию убийств и бригады районного управления полиции, проведенной в стамбульском районе Байрампаш. После допроса в Управлении общественной безопасности подозреваемый был доставлен в суд.

Отмечается, что всего в нападении на россиянина участвовали три человека. Ранее правоохранители задержали двух подозреваемых в нападении на туриста из России.

Российский турист получил смертельное ножевое ранение в драке с тремя неизвестными в центре Стамбула утром 11 июня. Турецкие СМИ назвали имя убитого россиянина – жертвой стал 40-летний Вячеслав Нечипорчук.

По одной из версий, между россиянином и тремя неизвестными завязалась драка после ссоры из-за «поддразнивания» туриста. Нападавшие ранили гражданина РФ ножом в область сердца и сбежали. Пострадавший скончался в больнице. Согласно другой версии, россиянин оказал сопротивление при попытке отобрать у него мобильный телефон.

Нападением на россиянина занялся Следственный комитет России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку по данному факту и во взаимодействии с МИД России принять меры к установлению обстоятельств произошедшего, сообщается в телеграм-канале СКР.

Стамбул, Наталья Петрова

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