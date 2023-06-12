российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 июня 2023, 23:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Туриста из России зарезали в центре Стамбула

Турист из России получил смертельное ножевое ранение в драке с четырьмя неизвестными в центре Стамбула недалеко от площади Таксим. Как пишет местная пресса, полиция задержала двоих из нападавших.

По одной из версий, между россиянином и четырьмя неизвестными завязалась драка после ссоры из-за «поддразнивания» туриста. Нападавшие ранили гражданина РФ ножом в область сердца и скрылись. Согласно другой версии, россиянин оказал сопротивление при попытке забрать у него мобильный телефон.

Турист был госпитализирован, но скончался в больнице. Полиция начала расследование инцидента.

Стамбул, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Турция

В Турции на производстве взрывчатки прогремел взрыв / В Турции в аварии с двумя трамваями пострадали 26 человек / Эрдоган предложил Путину создать международную комиссию по Каховской ГЭС / Турция увеличит стоимость провоза грузов через Босфор и Дарданеллы / Швеция выполнила все условия Турции для вступления в НАТО – Столтенберг / Эрдоган официально стал президентом Турции в третий раз / «Разворот может произойти обвально»: Турция способна сделать «сюрприз» для России / Опасно для России: за продление зерновой сделки будет идти борьба

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Турция,