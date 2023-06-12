Туриста из России зарезали в центре Стамбула

Турист из России получил смертельное ножевое ранение в драке с четырьмя неизвестными в центре Стамбула недалеко от площади Таксим. Как пишет местная пресса, полиция задержала двоих из нападавших.

По одной из версий, между россиянином и четырьмя неизвестными завязалась драка после ссоры из-за «поддразнивания» туриста. Нападавшие ранили гражданина РФ ножом в область сердца и скрылись. Согласно другой версии, россиянин оказал сопротивление при попытке забрать у него мобильный телефон.

Турист был госпитализирован, но скончался в больнице. Полиция начала расследование инцидента.

Стамбул, Анастасия Смирнова

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