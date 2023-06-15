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Четверг, 15 июня 2023, 09:41 мск

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В Хакасии подполковник продавал сведения о полицейских операциях украинским наркодилерам

В Хакасии осудили бывшего полицейского, который продавал украинским наркодилерам информацию об операциях силовиков по борьбе с торговлей наркотиками. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как установили правоохранители, один из руководителей отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакасии с 2021 года сотрудничал с оператором интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации запрещенных веществ. За деньги он рассказывал о готовящихся МВД мероприятиях.

«Подсудимому назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на четыре года и звания подполковника полиции», – говорится в сообщении.

Сам полицейский свою вину признал и заключил досудебное соглашение. Отмечается, что во время обысков у него дома изъяли крупную партию наркотиков синтетического происхождения.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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