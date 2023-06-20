Участника украинского нацбатальона приговорили к 16 годам лишения свободы

Суд в Ростове-на-Дону назначил 16 лет колонии участнику запрещенного в России украинского нацбатальона «Айдар» Денису Мурыге. Обвиняемый был внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Мурыга осужден по ч. 2 ст. 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности). Гособвинитель просил назначить подсудимому 18 лет колонии строгого режима.

Стоит отметить, что это первый приговор Южного окружного военного суда в отношении украинского военнослужащего.

Мурыгу задержали весной прошлого года, когда он пытался перейти границу в Ростовской области. Следствие установило, что мужчина с двойным гражданством (РФ и Украины) в 2015 году вступил в незаконное вооруженное формирование – батальон «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Там он получил оружие, боеприпасы и военную форму, а также прошел обучение тактике ведения боя, обращению с оружием и выполнял обязанности по охране батальона.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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