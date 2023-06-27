Российские военные под Соледаром подверглись атаке с применением химоружия

Украинские войска нанесли удар по позициям российских военнослужащих в районе города Соледар Донецкой народной республики запрещенными химическими боеприпасами. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, тип отравляющего вещества устанавливают специалисты.

Марочко уточнил, что при детонации боеприсаов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание.

«На данный момент нашими специалистами РХБЗ защиты устанавливается тип отравляющего вещества», – написал он в своем телеграм-канале.

Надо отметить, что с начала 2023 года было зафиксировано несколько случаев применения ВСУ химоружия на Запорожском, Артемовском, Соледарском и Угледарском направлениях.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»