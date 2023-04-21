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Пятница, 21 апреля 2023, 09:55 мск

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Российские военные в Запорожской области подверглись химической атаке

ВСУ атаковали российских военных в Запорожской области химическим веществом с помощью дрона. Об этом сообщает телеканал «Звезда». От неизвестного химвещества пострадал один российский военнослужащий, он получил ожог.

«Националисты попытались применить на Запорожском направлении пока неустановленное химическое вещество. Сделать это они хотели с помощью беспилотников. Российские военные среагировали быстро и никто серьезно не пострадал, химическое вещество обожгло одного российского бойца», – говорится в сообщении.

На случай повторения подобных провокаций со стороны противника российские подразделения на передовых позициях будут снабжены комплектами химзащиты.

Напомним, в феврале российские бойцы подвергались атаке с применением химоружия в районе Угледара, а также на Артемовском и Соледарском направлениях.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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