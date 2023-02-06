Киевский режим применил химическое оружие против ВС РФ

ВСУ применили химическое оружие на нескольких участках линии соприкосновения на Соледарском и Артемовском направлениях, рассказал советник врио главы Донецкой народной Республики Ян Гагин.

«На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение», – рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Гагин добавил, что украинские боевики не скрывают, что у них есть запрещенные типы вооружения, и на камеру демонстрируют газовые гранаты иностранного производства и коптеры для их сброса. Российские военные уже несколько раз сталкивались с применяем отравляющих веществ в зоне специальной военной операции.

«Такое было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных емкостей распыляли вещества, которые вызывали тошноту, удушье и кашель», – пояснил советник.

Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что жалобы от российских бойцов на применение ВСУ химоружия поступают уже как минимум три недели. «Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, такие факты зафиксированы на Артемовском и Угледарском направлениях.

В конце июля ВСУ применили химические отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области. Минобороны РФ рассказало о пострадавших, доставленных в госпиталь с признаками сильного отравления. В их организмах обнаружили ботулотоксин типа В.

Москва, Наталья Рязанова

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