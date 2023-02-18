Российские военные под Угледаром подверглись атаке с применением химоружия

Украинские военные применили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сбросив его с беспилотника на российские позиции под селом Урожайное и Великая Новоселовка. Атака произошла утром 16 февраля на Угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ВС России

Позиции российских подразделений атаковали два дрона ВСУ. «Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», – рассказал собеседник агентства.

Двое российских военных, оказавшихся в зоне поражения, получили ожоги легких. У них наблюдаются и ряд других признаков отравления химическим веществом – рвота и раздражение слизистых.

Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого беспилотника были направлены на экспертизу.

Напомним, 6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что жалобы от российских бойцов на применение ВСУ химического оружия поступают, как минимум, три недели. По его словам, украинские боевики сбрасывают отравляющие вещества с дронов на расположение российских сил на артемовском и угледарском направлениях.

В тот же день Следственный комитет России сообщил о начале расследования фактов применения химоружия вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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