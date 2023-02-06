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Понедельник, 6 февраля 2023, 18:21 мск

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Следственный комитет начал расследование фактов применения Украиной химоружия

Следственный комитет России объявил о начале расследования фактов применения химического оружия вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По информации органов исполнительной власти ДНР, украинские войска с использованием беспилотных летательных аппаратов применили химическое оружие в направлении Соледара и Артемовска. В результате этого у военнослужащих Вооруженных сил России наблюдается ухудшение состояния здоровья и характерные симптомы отравления», – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что «подобные факты не единичны».

Ранее сегодня о применении химоружия со стороны ВСУ сообщил советник врио главы Донецкой народной Республики Ян Гагин. «На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение», – пояснил он. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что жалобы от российских бойцов на применение ВСУ химоружия поступают, как минимум, три недели.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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