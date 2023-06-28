В Ставропольском крае задержали банду наркоторговцев

В Ставропольском крае полицейские предотвратили деятельность банды наркоторговцев. Задержаны 18 подозреваемых.

По данным правоохранителей, магазин, в котором торговали наркотиками, работал на территории региона с начала прошлого года. Клиентов находили через интернет.

В общей сложности полицейские задержали 18 человек, 13 из них были арестованы, четырех поместили под домашний арест, еще одной девушке мера пресечения не избиралась. Все они стали фигурантами уголовного дела по ч. 2, ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем).

В ходе обысков оперативники изъяли более килограмма запрещенных веществ – мефедрон и МДМА. При этом установить организатора преступного сообщества пока не удалось. Расследование продолжается.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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