В Кировской области обнаружили нарколабораторию с тремя тоннами химикатов

В Кировской области правоохранители пресекли деятельность производителей наркотиков. В ходе обысков было изъято более 3,5 тонны химических реагентов.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники купили дом с земельным участком и хозпостройками в одном из районов Кировской области, где обустроили нарколабораторию, закупили средства индивидуальной защиты, упаковочные материалы и оборудование.

«Оперативники совместно с сотрудниками отряда специального назначения «Гром» задержали двоих работников нелегального производства. Изъято около 3,5 тонны химических реагентов, а также более 160 килограммов наркотика альфа-PVP и оборудование», – говорится в сообщении.

По данным полиции, к преступлению причастны жители Санкт-Петербурга и Московской области. Кроме того, был задержан межрегиональный курьер, который получал готовый товар для дальнейшего сбыта в регионах России.

«Следователями следственной части СУ УМВД России по Кировской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 210 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу», – добавила Волк.

Киров, Зоя Осколкова

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