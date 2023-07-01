В Индии сгорел туристический автобус: погибли 25 человек

В Индии в результате возгорания туристического автобуса погибли 25 человек. Об этом сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на полицию. Всего в автобусе находились 33 человека.

Инцидент произошел на скоростной магистрали в районе города Булдхана (штат Махараштра) около 01:30 по местному времени.

По предварительной информации, у автобуса лопнуло колесо, после чего он врезался в ограждение, перевернулся и загорелся.

Автобус следовал из города Нагпура в Пуну. Восемь выживших доставлены в больницы. Их жизни ничего не угрожает.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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