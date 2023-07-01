За ночь во Франции полиция задержала больше 1,3 тыс. погромщиков

Во Франции в ночь на субботу, по последним данным, задержаны 1 311 участников беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским подростка. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД. В Париже и близлежащих пригородах правоохранители провели 406 задержаний. Ранее сегодня МВД Франции сообщало о задержании 994 человек.

За четвертную ночь беспорядков погромщики сожгли или повредили 1 350 автомобилей и 234 здания. В столкновениях с участниками беспорядков получили ранения 79 полицейских.

Наиболее крупные беспорядки происходили в Лионе, Марселе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в парижском пригороде Сен-Дени. В то время как в Иль-де-Франс ситуация казалась более спокойной, в Марселе и Лионе обстановка обострилась, отмечает BFMTV. В Лионе погромщики разграбили оружейный склад и разгромили полицейский участок.

По информации газеты Figaro, в Лионе в ходе беспорядков минувшей ночью как минимум семь сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. Всего в городе пострадали 27 полицейских, семеро из них ранены из помпового оружия.

Массовые беспорядки, переросшие в погромы, во Франции начались после того, как утром во вторник, 27 июня, во время проверки на дороге в пригороде Парижа Нантере полицейские застрелили 17-летнего водителя после того, как тот отказался выполнять их требования. Молодежь поджигает автомобили, полицейские участки, здания органов власти, громит и грабит магазины. В некоторых районах полиции пришлось задействовать против участников беспорядков бронетехнику.

Президент страны Эммануэль Макрон считает, что большую роль в организации массовых беспорядков во Франции сыграли соцсети и компьютерные игры. Среди ресурсов, которые провоцируют у молодежи «нереальное восприятие действительности», он назвал Snapchat и TikTok.

Париж, Наталья Петрова

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