Прокурор Чувашии скончался во время заплыва по Волге

Прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot, Mash и Baza.

57-летнему Андрею Фомину стало плохо во время прохождения дистанции в 2,2 км на соревнованиях Chebswim и он начал тонуть. Спасатели вытащили мужчину из воды и передали медикам, но спасти его не удалось. Mash пишет, что у Фомина остановилось сердце в 150 метрах от берега.

В республиканской прокуратуре подтвердили информацию о гибели Фомина во время заплыва.

В генпрокуратуре РФ выразили свои соболезнования семье погибшего. «Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина», – говорится в сообщении.

Андрей Фомин возглавлял прокуратуру Чувашии с 30 июня 2020 года. Он начинал карьеру в Дзержинском районе Ярославской области. С 2014 по 2020 годы Фомин занимал пост первого заместителя прокурора Крыма.

Чебоксары, Наталья Петрова

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