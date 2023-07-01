В Карелии автобус с туристами слетел с трассы и перевернулся

Туристический автобус перевернулся в Карелии. В салоне в момент аварии находился 41 человек, из них трое пострадали, сообщает региональный полицейский главк.

ДТП случилось в Лахденпохском районе республики, на трассе между поселком Куркиеки и поселком Койонсаари, около 14:00 мск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, были осмотрены бригадой скорой помощи. «Есть ли среди пострадавших дети, неизвестно. На месте работают экстренные службы», – написал он в Telegram.

Петрозаводск, Наталья Петрова

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