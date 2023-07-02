Власти выясняют причины взрыва в Приморско-Ахтарске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента в Приморско-Ахтарске. Очевидцы рассказали, что в районе военного аэродрома прогремел взрыв.

Днем в соцсети появились сообщения от жителей Приморско-Ахтарска, слышавших громкий хлопок, похожий на взрыв. Некоторые опубликовали кадры со столбом дыма, поднимающегося, предположительно, в районе военного аэродрома.

Глава региона заверил, что ему известно о происшествии, в результате которого никто не пострадал.

«По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены», – написал губернатор в телеграм-канале.

Кондратьев заверил, что специалисты уже работают на месте происшествия и выясняют причины случившегося.

Приморско-Ахтарск, Наталья Рязанова

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