Двух мальчиков, сбежавших из лагеря, ищут под Новосибирском

В Новосибирской области двое детей ночью покинули оздоровительный лагерь. Беглецов ищут правоохранители. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в региональном правительстве.
Мальчики сбежали из лагеря в Новосибирском районе. Подробности произошедшего Орлов не привел, сообщив лишь, что проводятся «оперативные розыскные мероприятия», сообщает портал НГС.
Поиском детей сейчас занимаются полицейские.
Новосибирск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube