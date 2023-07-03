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Понедельник, 3 июля 2023, 08:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Двух мальчиков, сбежавших из лагеря, ищут под Новосибирском

В Новосибирской области двое детей ночью покинули оздоровительный лагерь. Беглецов ищут правоохранители. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в региональном правительстве.

Мальчики сбежали из лагеря в Новосибирском районе. Подробности произошедшего Орлов не привел, сообщив лишь, что проводятся «оперативные розыскные мероприятия», сообщает портал НГС.

Поиском детей сейчас занимаются полицейские.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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