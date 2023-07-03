В Коми нефть вылилась в реку из-за прорыва трубы

В республике Коми произошел разлив нефти. Причиной стал прорыв трубы. На месте работают оперативные службы. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.

ЧП произошло на территории округа «Усинск». На кадрах с места событий видно, как нефть бьет фонтаном из-под земли, по всей видимости, вылилось несколько тонн топлива, вокруг прорыва образовалось черное озеро.

Как сообщили в прокуратуре, авария случилась на нефтесборном коллекторе ООО «Нобель-Ойл». В результате нефтепродукты попали в реку Колву. «В ходе проверки прокуратура с привлечением контролирующих органов даст оценку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности эксплуатирующей нефтепровод компании», – добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, проверку проводит региональное управление СКР. «В рамках проверочных мероприятий следователями будут установлены все обстоятельства случившегося, произошедшему будет дана объективная правовая оценка», – сообщили в СК.

Москва, Зоя Осколкова

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