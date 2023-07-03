Пассажирский самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за поломки двигателя

Двухмоторный пассажирский самолет L-410 вынужденно сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности в одном из двигателей. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Самолет с 14 пассажирами на борту выполнял рейс Хабаровск – Богородское. В какой-то момент в одном из двигателей возникла неполадка, после чего самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги Комсомольска-на-Амуре. «Посадка прошла в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры размещены в гостинице. В Богородское они полетят завтра, 4 июля, на другом самолете.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»