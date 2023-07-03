В Башкирии медведи напали на местных жителей

В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника. Один из них после встречи со зверем обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает Министерство природопользования и экологии региона.

Первый случай произошел в лесу в Ишимбайском районе. Неподалеку от хутора Торгаска медведь напал на грибника. Зверь ударил человека по спине и голове и убежал. Мужчина смог сам вернуться домой и вызвать скорую помощь.

По мнению специалистов, грибник случайно столкнулся с хищником, для медведя эта встреча стала неожиданностью, поэтому он предпочел быстро ретироваться.

Второй случай произошел около деревни Ахмерово в Белорецком районе. Там пастух на лошади подвергся нападению медведя. Мужчина смог увернуться и ускакал в сторону населенного пункта, зверь недолго преследовал его, а затем скрылся. Ни человек, ни лошадь не пострадали.

Уфа, Зоя Осколкова

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