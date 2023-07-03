В Саратове неизвестный выстрелил в двоих мужчин

В Саратове два человека обратились за медицинской помощью с огнестрельными ранениями. Полиция проводит проверку.

Инцидент со стрельбой произошел накануне вечером на улице Азина. По данным местных СМИ, конфликт возник в компании мужчин, один из них открыл огонь у подъезда жилого дома.

В результате были госпитализированы двое пострадавших 31 и 26 лет. Медики диагностировали огнестрельные ранения.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего.

Саратов, Зоя Осколкова

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