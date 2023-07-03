Четыре человека пострадали при взрыве в центре Токио

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве в здании в центре Токио.

По информации телеканала NHK, взрыв прогремел примерно в 15:15 по местному времени в районе Минато, в здании недалеко от железнодорожной станции Симбаси. В этом здании располагаются офисы и рестораны.

На месте инцидента работают пять пожарных расчетов. Причина взрыва уточняется. По словам очевидцев, перед взрывом в здании ощущался запах газа.

Токио, Наталья Петрова

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