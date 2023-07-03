В горах Северной Осетии ищут пропавшего альпиниста

В Северной Осетии пропал альпинист. На поиски спортсмена выдвинулись шесть спасателей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Группа из трех альпинистов совершала восхождение на Казбек. Один из туристов отстал и сказал, что догонит товарищей позже.
На контрольной точке на высоте 3500 метров он не объявился. Другие участники группы сообщили в произошедшем в МЧС.
На поиски альпиниста выдвинулись шестеро спасателей. Отмечается, что группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС России.
Владикавказ, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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