В горах Северной Осетии ищут пропавшего альпиниста

В Северной Осетии пропал альпинист. На поиски спортсмена выдвинулись шесть спасателей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Группа из трех альпинистов совершала восхождение на Казбек. Один из туристов отстал и сказал, что догонит товарищей позже.

На контрольной точке на высоте 3500 метров он не объявился. Другие участники группы сообщили в произошедшем в МЧС.

На поиски альпиниста выдвинулись шестеро спасателей. Отмечается, что группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС России.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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