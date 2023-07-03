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NewDayNews.ru

Понедельник, 3 июля 2023, 15:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

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ВСУ обстреляли рейсовый автобус под Донецком, есть погибший

Один человек погиб при обстреле украинскими войсками поселка Еленовка под Донецком. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Один из снарядов попал в рейсовый автобус Волноваха – Донецк. В результате погиб пассажир, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что жертвой оказался мужчина 1999 года рождения.

По его информации, ВСУ за сегодняшний день четыре раза обстреляли Еленовку, выпустив по поселку 21 снаряд, в том числе из РСЗО.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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