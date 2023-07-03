Убытки от беспорядков во Франции составили более миллиарда евро

Руководитель профсоюза предпринимателей Франции (Medef) Жоффруа Ру де Безьё заявил, что убытки от беспорядков в республике оцениваются в более чем миллиард евро, – сообщает в понедельник, 3 июля, издание Parisien.

В комментарии изданию де Безьё сказал: «Говорить о точных цифрах пока рано, но речь идет о сумах в более чем миллиард евро, не считая ущерба в сфере туризма. … Полностью разграблены более 200 торговых предприятий, уничтожено 300 банковских отделений, получили повреждения 250 киосков».

Париж, Иван Бабурин

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